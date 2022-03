Arnesi per afferrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi per afferrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINZE

Significato/Curiosita : Arnesi per afferrare

Il lato minore, tale forma le rende ideali per afferrare saldamente oggetti di forma cilindrica, come per l'appunto sono i becher o le provette. anche...

Plurale, facendo riferimento alla dualità delle parti componenti: un paio di pinze) è un utensile utilizzato per lo più dai meccanici, elettricisti, falegnami...

