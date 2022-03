Arare il terreno incolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arare il terreno incolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISSODARE

Significato/Curiosita : Arare il terreno incolto

L'aerazione del terreno e quindi ha la capacità di "arare" il terreno. il portamento è vario ma in regime agrario si presenta eretto. il fiore è tipico...

Potenzialmente in futuro una volta ridismesso l'impianto temporaneo) e infine a dissodare il terreno per posarvi le zolle d'erba e contemporaneamente erigere le... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

