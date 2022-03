L antenna satellitare... anche di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antenna satellitare... anche di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARABOLA

Significato/Curiosita : L antenna satellitare... anche di gesu

Con la canzone rivolta a gesù a causa dei tanti momenti di crisi che stava attraversando nella sua carriera artistica e anche nella sua vita umana, la...

(detto fuoco). la parabola è una curva matematica molto importante ed ha numerose applicazioni in fisica ed in ingegneria. la parabola è il luogo geometrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con antenna; satellitare; anche; gesù; Ha l'antenna parabolica; Accomuna la pallavolo e l'antenna TV; La capta l'antenna ; Lo è l'antenna che irraggia nei due sensi opposti; Una tivù satellitare ; C è quella satellitare e anche quella via cavo; Navigatore satellitare ; C è quella satellitare ; La donna ritratta da Leonardo anche detta Gioconda; I metalli detti anche terre rare; Luogo solitario ma anche quartiere cittadino; Lo si può fare anche ad occhi aperti; Riproduzioni della nascita di gesù con le statuine; Tornare in vita... come gesù il terzo giorno; I due malfattori che furono crocifissi a lato di gesù ; Il complesso di tutti i credenti in gesù ; Cerca nelle Definizioni