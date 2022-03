Ammassare in un piccolo ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammassare in un piccolo ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIPARE

Significato/Curiosita : Ammassare in un piccolo ambiente

Altro che ammassare truppe lungo i valichi principali, affrontando i medesimi problemi dell'armata del generale guzzoni: difficoltà a portare in quota artiglierie...

Militare che trattava tutte quelle attività volte a inviare agli eserciti e stipare quanto si rendesse necessario per vivere, muoversi e combattere (e.g. cibo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con ammassare; piccolo; ambiente; ammassare resti metallici di automobili; Lo scrittore de Il piccolo principe; piccolo pesce carnivoro dai denti affilati; Il più piccolo segno di penna; piccolo locale in cui sta un guardiano; Come un ambiente poco ospitale; L ambiente agli antipodi del solaio; L agenzia regionale che si occupa dell ambiente ; Relative alla scienza che studia le relazioni tra ambiente e governo di uno Stato;