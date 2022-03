L alimento della balena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alimento della balena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLANCTON

Significato/Curiosita : L alimento della balena

Esistente. lo squalo balena è uno squalo filtratore. il piu lungo individuo confermato aveva una lunghezza di 18,8 m (62 piedi). lo squalo balena detiene molti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi plankton. plancton (dal greco pat, ossia vagabondo) è la categoria ecologica che comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

Altre definizioni con alimento; della; balena; alimento liquido; Un alimento come la patata; alimento per animali; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento ; È la tradizionale caratteristica della volpe; In caso di grave infrazione: __ della patente; Lungo periodo della preistoria; Parte della bocca... con cui si bacia; Quello di balena ... vale come oro; Il profeta che dimorò tre giorni nel ventre di una balena ; Si spara contro la balena ; Il profeta inghiottito da una balena ;