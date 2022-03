L aereo che si rimorchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aereo che si rimorchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Significato/Curiosita : L aereo che si rimorchia

Sottomarino aeroplano o aereo aereo di linea aereo cargo aerostato aliante parapendio deltaplano ultraleggero dirigibile aereo da caccia elicottero girocottero...

Tipo di aliante, il pw-5, progetto che è stato scelto dalla fai in occasione di un concorso indetto dalla stessa federazione, per un tipo di aliante dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 marzo 2022

