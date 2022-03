Adriano __, ex tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adriano __, ex tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PANATTA

adriano panatta (roma, 9 luglio 1950) è un ex tennista italiano. tra i migliori tennisti italiani di sempre, nel suo palmarès vanta 10 tornei del circuito...

