Un ventaglio di schiuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ventaglio di schiuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Un ventaglio di schiuma

L'occhio del mare è una cosa e la schiuma è un'altra. lascia la schiuma e guarda con l'occhio del mare. le macchie di schiuma giorno e notte vengono gettate...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi shah (disambigua). scià (in persiano , "shah") è il termine italianizzato per indicare il re... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con ventaglio; schiuma; Uccello piumato dalla coda a ventaglio ; Possono essere a lingua di gatto e a ventaglio ; Albero con le caratteristiche foglie a ventaglio usate per raccogliere acqua piovana; Spiega la coda a ventaglio ; La mitologica dea nata dalla schiuma del mare; Lo è la schiuma dei detersivi per lavatrici; È coperto dalla schiuma del latte; Se ne va in schiuma ;