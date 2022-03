Ha una lama molto affilata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una lama molto affilata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RASOIO

Significato/Curiosita : Ha una lama molto affilata

Maneggiano in modi simili. (5) a "zampa di pecora" (sheepfoot): ha una lama molto affilata con taglio dritto. questi coltelli sono perfetti per modellare...

Del rasoio e l'associazione a lui, potrebbero essere dovuti alla frequenza e all'efficacia con cui lui lo ha usato. sebbene sia vero che il rasoio di occam... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con lama; molto; affilata; Arma con lama sottile forma di unghie appuntita; Il papa Sarto che fu proclama to Santo nel 1954; Una eccellente è la salama nna; Esclama zione di disprezzo; L animale col collo molto lungo e la lingua blu; molto conosciuto e apprezzato; molto importante, fondamentale; È molto importante per le gare di slalom; E affilata nel rasoio; Deve essere affilata ; La più affilata delle scuri; Come una lama affilata ;