Lo tiene Lisa in un quadro di Renoir - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo tiene Lisa in un quadro di Renoir. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMBRELLO

Significato/Curiosita : Lo tiene lisa in un quadro di renoir

Gamma di colori, come pierre-auguste renoir in mme. charpentier e i suoi bambini (1878) o limitarsi al bianco e nero, come gilbert stuart in ritratto di george...

Altre definizioni con tiene; lisa; quadro; renoir; In architettura, il palo che sostiene un ponte; Appartiene al popolo secondo la Costituzione; Pertiene ai Greci, del passato o contemporanei; Contiene infusi Mrs. Bric ne La Bella e la Bestia; Un Elisa della televisione; La lisa di Leonardo; L Elisa betta madre di Carlo; La bella Elisa betta ex-velina di Striscia la notizia; Nel quadro di Munch conosciuto come Love and Pain; quadro realizzato con frammenti; Il quadro di comando... della calcolatrice; Rimette a nuovo il quadro ; __-Auguste renoir , pittore; Insieme agli uomini in un film di Jean renoir ; Legge in un quadro di renoir ; Vi si tiene il ballo in un dipinto di renoir ; Cerca nelle Definizioni