Testo che condensa il contenuto di un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Testo che condensa il contenuto di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Testo che condensa il contenuto di un libro

il libro di kells (leabhar cheanannais in gaelico, book of kells in inglese), conosciuto come grande evangeliario di san columba, è un manoscritto miniato...

Del riassunto sono le più svariate, dal cosiddetto abstract al riassunto considerato come attività scolastica. ci si attende in genere da un riassunto che:...