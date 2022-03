La tassa che si paga in autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tassa che si paga in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDAGGIO

Significato/Curiosita : La tassa che si paga in autostrada

Il pedaggio è una tassa che si paga al gestore (pubblico o privato) per l'uso di una infrastruttura viaria, generalmente secondo una tariffa o proporzionale...

Xxi secolo si vanno estendendo inoltre i casi di pedaggio per l'ingresso nelle grandi città (pedaggio urbano), quale provvedimento contro il traffico e/o...

