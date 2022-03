Tale resta nella mente un immagine forte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale resta nella mente un immagine forte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPRESSA

Significato/Curiosita : Tale resta nella mente un immagine forte

Tuttavia, secondo un diverso punto di vista, il principio d'indeterminazione nella sua forma più generale di indeterminismo quantico resta un principio d'assoluta...

Sistema a corrente impressa: il metallo da proteggere è portato a un potenziale elettrico di sicurezza mediante una corrente impressa da una forza elettromotrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

