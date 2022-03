Lo studio dei fenomeni e delle profondità marine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studio dei fenomeni e delle profondità marine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : TALASSOGRAFIA

Significato/Curiosita : Lo studio dei fenomeni e delle profondita marine

è dovuta all'energia che il vento imprime sull'acqua. le onde marine sono anche formate dalle correnti marine che determinano la circolazione delle acque...

Officina seminarii, 1898. giovanni battista de toni, i recenti studi di talassografia norvegese, venezia, tip. carlo ferrari, 1899. giovanni battista de toni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

