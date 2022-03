Sostanza che si trova in bevande stimolanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza che si trova in bevande stimolanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAFFEINA

Significato/Curiosita : Sostanza che si trova in bevande stimolanti

Significati, vedi caffè (disambigua). il caffè (in arabo: , qahwa, in italiano "bevanda stimolante") è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di...

La caffeina fu isolata da chicchi di caffè nel 1819 dal chimico tedesco friedlieb ferdinand runge che la chiamò "kaffein" - da cui derivò 'caffeina' in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

