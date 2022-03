Lo sono state Flavia Pennetta e Roberta Vinci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono state Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENNISTE

Significato/Curiosita : Lo sono state flavia pennetta e roberta vinci

Finale si è giocata il 7-8 novembre 2009 a reggio calabria in italia ed è stata vinta dalla squadra italiana composta dalle giocatrici flavia pennetta, francesca...

Wta ha introdotto questa classifica mondiale nel 1975, e da allora 27 tenniste sono riuscite a raggiungere la posizione di n.1 del mondo. ashleigh barty... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

