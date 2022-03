Lo sono i propagandisti politici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i propagandisti politici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTIVISTI

Significato/Curiosita : Lo sono i propagandisti politici

sono vaghe e suggeriscono cose differenti a persone differenti, la loro connotazione è sempre favorevole: "i concetti e i programmi dei propagandisti...

Però non ha sempre a che fare con proteste e scontri. per esempio gli attivisti religiosi cambiano il proprio stile di vita piuttosto che puntare a un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con sono; propagandisti; politici; Lo sono gli animali che digeriscono... due volte; Persone che sono in grado di vedere il futuro; Così sono detti gli ex membri dell esercito; Lo sono state Flavia Pennetta e Roberta Vinci; Frase propagandisti ca; I discorsi propagandisti ci dei politici; Veicoli per... politici ; Certi politici detengono quelle del potere; Gli avversari delle colombe nei dibattiti politici ; Discussioni e confronti, spesso politici ; Cerca nelle Definizioni