Lo sono gli animali che digeriscono... due volte - Cruciverba

Lo sono gli animali che digeriscono... due volte.



Soluzione 9 lettere : RUMINANTI

Significato/Curiosita : Lo sono gli animali che digeriscono... due volte

Gravi disordini della personalità. gli insetti coprofagi ingeriscono e digeriscono gli escrementi di grandi animali; questi contengono sostanziali quantità...

Dizionario «ruminanti» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ruminanti wikispecies contiene informazioni su ruminanti (en) ruminantia, su enciclopedia...

