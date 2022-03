La Sandra che faceva Sbirulino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Sandra che faceva Sbirulino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONDAINI

Significato/Curiosita : La sandra che faceva sbirulino

Stai cercando il film, vedi sbirulino (film). sbirulino è il nome di un personaggio pagliaccesco. interpretato da sandra mondaini, si rifaceva al famoso...

Sandra mondaini, all'anagrafe alessandrina mondaini (milano, 1º settembre 1931 – milano, 21 settembre 2010), è stata un'attrice, conduttrice televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Alessandra , attrice e ballerina; La sandra di Speed e Gravity; Alessandra , nel cast della serie televisiva L allieva; Mondaini : sandra = Vianello : __; Religiosi che faceva no sermoni spostandosi di paese in paese; Ne faceva parte anche la Georgia; Il suo indice faceva ... aumentare l affitto; Gli alberi col cui legno gli Egizi faceva no i sarcofagi;