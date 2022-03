Salsa verde all avocado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa verde all avocado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUACAMOLE

Il guacamole è una salsa di origine messicana a base di avocado, il cui uso risale al tempo degli aztechi. oltre all'avocado, gli ingredienti principali...

Il termine guacamole deriva dallo spagnolo messicano attraverso un prestito dalla...

