Sacri resti di martiri o santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacri resti di martiri o santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RELIQUIE

Significato/Curiosita : Sacri resti di martiri o santi

Visita ai luoghi sacri della città racconta di aver visto una pittura raffigurante un uomo nudo circondato da ragazzi che infierivano contro di lui con degli...

Cosa essi usarono. si parla di reliquie da contatto nel caso di oggetti che sono stati a contatto con altre reliquie del santo; quest'uso ha permesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con sacri; resti; martiri; santi; L infamia dei sacri leghi; Tutt altro che sacri ; L oggetto degli antichi sacri fici; Capri... sacri ficabili; Percentuale applicata al presti to: tasso d __; Presti giosa università di Cambridge, negli USA; resti tuisce le forze; resti di bastimenti; Ricorda famosi martiri ; La figlia di un re di Bretagna che fu martiri zzata dagli unni; Ospita il martiri o di san Pietro di Michelangelo; La prima Santa martiri zzata; Metallo pesanti ssimo usato in batterie o saldature; Atleti che gareggiano in spossanti prove; santi ... dèi; È contrapposto a ON sui pulsanti ; Cerca nelle Definizioni