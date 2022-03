Un sacco senza cuciture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sacco senza cuciture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un sacco senza cuciture

Ricava un sacco cucendo il tessuto su tre lati, lasciandone uno aperto per il riempimento che verrà successivamente chiuso con una cucitura o con un legaccio...

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa...