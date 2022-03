Ristabiliti in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ristabiliti in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUARITI

Significato/Curiosita : Ristabiliti in salute

» («riprenderemo le riprese quando ti sarai ristabilito. ritorna a marsiglia»). le condizioni di salute di fernandel erano già compromesse da alcuni...

Causa della sopraggiunta positività al covid-19 di mancini stesso, poi guarito, culmina con il conseguimento del vertice del girone, in virtù del quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

