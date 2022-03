I religiosi della Congregazione fondata da don Bosco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I religiosi della Congregazione fondata da don Bosco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALESIANI

Significato/Curiosita : I religiosi della congregazione fondata da don bosco

Giovanni bosco" e "don bosco" se stai cercando altri significati, vedi san giovanni bosco (disambigua) e don bosco (disambigua) giovanni melchiorre bosco, meglio...

Torino; i salesiani ricevettero il pontificio decreto di lode nel 1864 e le loro costituzioni furono approvate dalla santa sede nel 1874. i salesiani si dedicano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con religiosi; della; congregazione; fondata; bosco; Comandamenti religiosi ; religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese; Lo abitano religiosi ; religiosi e devoti; Immaginari abitatori della Luna; I mezzi della Beffa di Buccari; Insieme della forza militare o mercantile in acqua; La Teresa della poesia di Luigi Sailer; Santa che fondò con Vincenza Gerosa la congregazione delle suore di Carità; Sono di Geova in una congregazione cristiana; Fanno parte della congregazione di don Bosco; congregazione femminile fondata da san Vincenzo de' Paoli; Rivista fondata da Gatto e Pratolini; L Opus fondata dal sacerdote Escrivá de Balaguer; fondata sulle bugie; Comunità religiosa fondata da Jakob Ammann; La bosco sa regione calabrese; Romanzo di Henri bosco ambientato a Capri; Cambiano il posto in bosco ; bosco di certi sempreverdi; Cerca nelle Definizioni