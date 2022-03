Rappresentazione di un edificio su carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresentazione di un edificio su carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROSPETTO

Significato/Curiosita : Rappresentazione di un edificio su carta

Una carta topografica è una rappresentazione bidimensionale di un territorio. è disegnata impostando una scala che indica il rapporto fra le dimensioni...

L'alzato o prospetto è un tipo di rappresentazione grafica di un oggetto o di un edificio, usato soprattutto nel disegno architettonico. il prospetto di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con rappresentazione; edificio; carta; Una rappresentazione riservata; rappresentazione di una piccola porzione di superficie terrestre; rappresentazione della Natività tramite statuine; rappresentazione teatrale in ore diurne fra; edificio in cui si macellano gli animali; edificio di campagna... Monferrato in Piemonte; La parte frontale di un edificio ; Di vecchio edificio crollato in più punti; Quello della carta igienica è fatto di cartone; Diffuso marchio di carta assorbente e igienica; L isola con Giacarta ; Un nativo di Giacarta ;