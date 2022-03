Le piante dalle belle foglie come il capelvenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante dalle belle foglie come il capelvenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FELCI

Significato/Curiosita : Le piante dalle belle foglie come il capelvenere

Vascolari a cui appartengono specie usualmente note come felci, licopodi, equiseti. le felci sono un gruppo antico, apparso già nel devoniano inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

