Piantagione con molti alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piantagione con molti alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRUTTETO

Significato/Curiosita : Piantagione con molti alberi

Importati per il lavoro forzato. un individuo che era proprietario di una piantagione era noto col nome inglese di planter. gli storici prima della guerra...

Un frutteto, o pomario, è un'area di terreno dedicata alla coltura di alberi da frutta. il terreno del frutteto è perciò intenzionalmente e in genere esclusivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con piantagione; molti; alberi; piantagione d'alberi; piantagione di agrumi gialli; Una piantagione di alberi da cui ricavare l'olio; piantagione da bachicoltori; Andatura irregolare che disegna molti angoli; molti la leggono ma nessuno la scrive; Ennio, compositore di musiche per molti film; Il risultato di una molti plicazione; C è degli alberi o cerebrale; Letto che può essere appeso a due alberi ; alberi per bachicoltori; alberi di decane; Cerca nelle Definizioni