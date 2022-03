Persone che sono in grado di vedere il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone che sono in grado di vedere il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VEGGENTI

Significato/Curiosita : Persone che sono in grado di vedere il futuro

Corpo a corpo (come fanno nick e victor in una scena del film); veggente (watcher): in grado di vedere il futuro, che può comunque cambiare; manipolatore...

Ritrovato il cadavere). nel corso del novecento vi sono stati poi alcuni veggenti, appartenenti a varie scuole e indirizzi di natura filosofica ed esoterica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

