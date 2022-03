Pensano solo a se stessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensano solo a se stessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EGOISTI

Significato/Curiosita : Pensano solo a se stessi

a suo padre se ha un esaurimento nervoso. brad gli dice che a volte dubita che la gente lo consideri un fallito. troy spiega che tutti pensano solo a...

Differente che meglio spiega i processi evolutivi. nel descrivere i geni come egoisti, l'autore non intende (come viene inequivocabilmente dichiarato nel libro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con pensano; solo; stessi; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi; pensano sempre l uno all altra; Non pensano mai al dopo; pensano al domani; Esposizione dedicata a un solo artista; Strada __, vedrai che non sei più da solo ; Affronta da solo i leoni; L esplosivo nel bossolo ; Avvitamento su se stessi ; Ripetono continuamente gli stessi movimenti; Il periodo dopo cui ritornano gli stessi giorni della settimana alle medesime date dell anno; Lo sono coloro che pensano soltanto a se stessi ; Cerca nelle Definizioni