Parassiti che prudono in testa - Cruciverba

Parassiti che prudono in testa.

Soluzione 8 lettere : PIDOCCHI

Significato/Curiosita : Parassiti che prudono in testa

pidocchi e tifo europeo è una rara zoonosi causata dal batterio rickettsia prowazekii, trasmesso all'uomo dalla puntura di alcune specie di pidocchi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Possono essere rovinati da maltempo e parassiti ; I minuscoli parassiti presenti nei materassi; parassiti che possono colpire il fegato; parassiti che possono colpire cani e gatti; Zuppo dalla testa ai piedi; Sono fuori di testa e hanno vinto l Eurovision; Mostro mitologico con testa bovina; Lo sono cattolici e protesta nti;