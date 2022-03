Nei comandamenti, va amato come sé stessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei comandamenti, va amato come sé stessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROSSIMO

Significato/Curiosita : Nei comandamenti, va amato come se stessi

comandamento. inoltre, l'accento viene posto sulle relazioni tra le persone e, in linea con un altro passo del vangelo ("dio infatti ha tanto amato il...

Laparola.net. altri progetti wikiquote wikizionario wikiquote contiene citazioni sul prossimo wikizionario contiene il lemma di dizionario «prossimo»... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con comandamenti; amato; come; stessi; comandamenti religiosi; Lo è il fedele che non rispetta i comandamenti ; Insieme dei comandamenti della religione cristiana; Inganno tramato con menzogne; Il papa Sarto che fu proclamato Santo nel 1954; Così è chiamato il settore di turismo e servizi; È chiamato ad esprimerei su ricorsi amministrativi; come un popolo nativo legato a un luogo; Difficile come può esserlo un impresa o una scelta; Fregarsene... come Pilato: __ le mani; Le piante dalle belle foglie come il capelvenere; Pensano solo a se stessi ; Avvitamento su se stessi ; Ripetono continuamente gli stessi movimenti; Il periodo dopo cui ritornano gli stessi giorni della settimana alle medesime date dell anno; Cerca nelle Definizioni