N.B. per esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: N.B. per esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOTA BENE

Significato/Curiosita : N.b. per esteso

Vedi nota bene (singolo). nota bene, molto spesso abbreviata in n.b., è una locuzione di origine latina, che indica un breve richiamo o una nota di chiarimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

