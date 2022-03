Movimento culturale di Léopold Senghor fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento culturale di Léopold Senghor fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEGRITUDE

Significato/Curiosita : Movimento culturale di leopold senghor fra

Gli esponenti di questo movimento (fra cui léopold sédar senghor, léon-gontran damas, aimé césaire, e guy tirolien) si proponevano di affrancare i propri...

La negritudine (négritude in francese) fu un movimento letterario, culturale e politico sviluppatosi nel xx secolo nelle colonie francofone e che coinvolse... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con movimento; culturale; léopold; senghor; Linea immaginaria del movimento di un pianeta; Poco... movimento ; Un movimento che viene valutato dal sismografo; Relativo alla teoria di un movimento politico; Associazione sportiva o culturale ; Articoli di carattere culturale dei quotidiani; Quello culturale ... non viaggia; Autorità in campo culturale o professionale; Capitale in Africa chiamata un tempo léopold ville; Cerca nelle Definizioni