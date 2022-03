I montoni sfonda-mura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I montoni sfonda-mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARIETI

Costruito da baldassarre peruzzi tra il 1527 ed il 1532 come rinforzo delle mura della città, e l'antica porta di busseto, da tempo inaccessibile. il convento...

Silvano arieti (pisa, 28 giugno 1914 – new york, 7 agosto 1981) è stato uno psichiatra e accademico italiano. il nome arieti è una variante di da rieti/rieti/rietti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con montoni; sfonda; mura; I montoni che sfondavano le mura; montoni ; I montoni sfonda mura; I montoni che sfonda vano le mura; Può essere sfonda to; Un uomo ricco sfonda to; Soltanto certi aerei ne sfonda no il muro; I mura tori l hanno di legno; Fine di samura i; La formavano le mura ; L animale di cui è anche nota la specie mura iola; Cerca nelle Definizioni