I metalli detti anche terre rare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I metalli detti anche terre rare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LANTANIDI

Significato/Curiosita : I metalli detti anche terre rare

Gli elementi di transizione anche detti metalli di transizione, metalli del blocco d o elementi del blocco d, sono quaranta elementi chimici, tutti metallici...

La serie dei lantanoidi (in passato lantanidi, termine coniato da victor moritz goldschmidt nel 1925) è costituita dai 15 elementi chimici, che sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

