Un lupo di Disney - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : EZECHIELE

Significato/Curiosita : Un lupo di disney

Ezechiele lupo (zeke midas wolf), inizialmente noto come lupo cattivo (big bad wolf), è un personaggio della disney, creato negli anni trenta. è la versione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ezechiele (disambigua). ezechiele (gerusalemme, 620 a.c. circa (vii secolo a.c.) – babilonia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

