Lavoro di decorazione sul legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoro di decorazione sul legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTARSIO

Significato/Curiosita : Lavoro di decorazione sul legno

Motorizzazione del lavoro nelle campagne. costruito con diverse qualità di legno, spesso fregiato da intagli bucolici e sgargianti decorazioni pittoriche, al...

Disambiguazione – se stai cercando intarsi lapidei, vedi opus sectile o intarsio di marmi e pietre dure in rilievo. l'intarsio o tarsia lignea è un tipo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

