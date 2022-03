Fregarsene... come Pilato: __ le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fregarsene... come Pilato: __ le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAVARSENE

Significato/Curiosita : Fregarsene... come pilato: __ le mani

Mani picchiare me ne lavo le mani nell'uso quotidiano, l'espressione lavarsene le mani è adoperata per dichiarare di non voler essere coinvolto in un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

