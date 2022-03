C era quello delle caverne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era quello delle caverne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UOMO

C era quello delle caverne

caverna e liberare i suoi compagni, essendo felice del cambiamento e provando per loro un senso di pietà: il problema, però, sarebbe proprio quello di...

Homo sapiens (disambigua). disambiguazione – "uomo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uomo (disambigua). disambiguazione – "uomini" rimanda...

Altre definizioni con quello; delle; caverne; quello solare è utile per produrre energia; Prominenza ossea c è quello tibiale e peroneale; quello della carta igienica è fatto di cartone; Gustav Klimt raffigurò quello della vita; Il passo delle Dolomiti sopra San Martino di Castrozza; La più famosa città delle Hawaii; Il contorno delle figure geometriche; Lo studio dei fenomeni e delle profondità marine; Profonde caverne ; caverne buie e profonde; caverne ; Esplorano le caverne ; Cerca nelle Definizioni