Elaborato espediente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elaborato espediente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARTIFICIO

Significato/Curiosita : Elaborato espediente

Simulazione sia reale. questa affascinante ipotesi è stata utilizzata come espediente narrativo in molti libri e film di fantascienza. la tesi che vede la realtà...

Destrina e gomma arabica: sono utilizzati come eccipienti nei fuochi di artificio colorati, cioè servono a dare consistenza alle varie paste per la confezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con elaborato; espediente; L uscita dei dati dall elaborato re; elaborato re di elevate prestazioni in rete | Venerdì 26 novembre 2021; elaborato re di elevate prestazioni in rete; elaborato srotolato; Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente ; Un ingegnoso espediente per trarsi d impaccio; espediente scenico; espediente ingegnoso; Cerca nelle Definizioni