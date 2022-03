Devono difendersi dalle accuse in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Devono difendersi dalle accuse in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPUTATI

Significato/Curiosita : Devono difendersi dalle accuse in tribunale

in senso stretto, poiché di solito con h.c. si fa riferimento all'atto legale o al diritto in base al quale una persona può ricorrere per difendersi dall'arresto...

Un imputato - secondo il diritto processuale penale italiano - è il soggetto, accusato di un reato, nei cui confronti viene esercitata l'azione penale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

