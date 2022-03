Decorazioni tessili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorazioni tessili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICAMI

Significato/Curiosita : Decorazioni tessili

Fissano alle fibre tessili oppure con pigmenti che vengono veicolati con appositi leganti. l'obbiettivo finale e' ottenere una decorazione del tessuto che...

Poterne contare i fili di tessitura, in modo da permettere l'esecuzione di ricami dai punti omogenei per grandezza. la tessitura è regolare quando 1 cm2 di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con decorazioni; tessili; decorazioni con vegetali involuti in spirali; decorazioni del legno; decorazioni floreali di capitelli; decorazioni per soffitti; Macchine tessili | Venerdì 26 novembre 2021; La trazione che assottiglia le fibre tessili -; Decorazioni tessili in coppia con pizzi; Macchine tessili ; Cerca nelle Definizioni