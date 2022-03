Vi crescono rape e patate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi crescono rape e patate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTO

Significato/Curiosita : Vi crescono rape e patate

Importazione. in tibet crescono diversi vegetali, come rape, piselli, ravanelli, funghi e cipolle, nonché svariate erbe aromatiche come rabarbaro e orecchie d'asino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orto (disambigua). con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

