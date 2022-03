Correggere le asperità... degli angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Correggere le asperità... degli angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMUSSARE

Significato/Curiosita : Correggere le asperita... degli angoli

Microscopiche definite asperità. l'attrito, secondo il fisico francese, è legato proprio alla forza necessaria per superare queste asperità o per deformarle...

Muovendo l'acqua su un fondo sabbioso ne emergono gli oggetti nascosti. smussare gli angoli attenuare, rendere meno aspro qualcosa o qualcuno. soccorso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con correggere; asperità; degli; angoli; correggere modificando; Modificare, correggere guardare di nuovo; Un liquore per correggere il caffè; correggere , compensare un torto; Reso libero dalle asperità ; Lisce, senza asperità ; Priva d'asperità ; Piena di asperità ; Un componente essenziale degli acciai speciali; C è degli alberi o cerebrale; Periodo di lavoro degli studenti universitari; O è una finzione o è quella degli occhiali; Gli angoli dei mobili... pericolosi per le dita; Andatura irregolare che disegna molti angoli ; Smussare gli angoli ; Un angoli no privato nei locali pubblici; Cerca nelle Definizioni