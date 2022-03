Come un popolo nativo legato a un luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un popolo nativo legato a un luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDIGENO

Significato/Curiosita : Come un popolo nativo legato a un luogo

Nato nell'emisfero occidentale è un nativo americano». oggi, riassumendo, vengono utilizzati i seguenti nomi: nativi americani, indiani d'america, indigeni...

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

