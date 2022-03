Città turistica russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città turistica russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Citta turistica russa

Crimea (compresa quindi anche la città autonoma di sebastopoli) come nuovo soggetto federale della federazione russa, sebbene l'occupazione non sia riconosciuta...

Soci (in russo: ascolta[·info]; traslitterazione anglosassone: sochi; in adighè: ) è una città della russia meridionale, situata nel territorio...