In architettura, il palo che sostiene un ponte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In architettura, il palo che sostiene un ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PILONE

Significato/Curiosita : In architettura, il palo che sostiene un ponte

Il pilone (prop, in lingua inglese) è un ruolo del rugby. nella formazione del rugby a 15 sono presenti due piloni (pilone sinistro e pilone destro, rispettivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con architettura; palo; sostiene; ponte; Storica rivista di architettura ; Un ordine dell architettura classica; Un Saarinen dell architettura ; L Aulenti dell architettura ; Un palo insaponato; palo Silicon Valley; La terra di Sardanapalo ; Un pesce come il palo mbo; sostiene il gancio nel muro; La sostiene chi paga; La sostiene il femore; La sostiene l acquirente; Dipinse Il ponte di Narni; Scrisse II ponte sulla Drina; Un ponte mobile fra due natanti; Nome di otto ponte fici; Cerca nelle Definizioni