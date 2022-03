Approvato e idoneo secondo le norme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Approvato e idoneo secondo le norme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OMOLOGATO

Significato/Curiosita : Approvato e idoneo secondo le norme

Dettaglio previste dalle norme statali. durante la xvii legislatura il parlamento ha approvato un'ampia riforma della seconda parte della costituzione...

Sua carrera gtl "abarth". gto, "gran turismo omologato", sigla che identificava le vetture stradali omologate per le competizioni. venne usato per la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con approvato; idoneo; secondo; norme; Quello dei lavoratori fu approvato nel maggio 1970; Famoso documento approvato nel 1215 dal re inglese Giovanni SenzaTerra; idoneo allo scopo; idoneo ad operare; idoneo ... all attacco; Posta in un luogo idoneo ; Appartiene al popolo secondo la Costituzione; secondo un famoso proverbio, tutto il mondo lo è; Si celebra secondo la tradizione; Fa la musica, secondo un detto; Enorme stato che va dall Europa all Asia; norme procedurali; È informe... senza norme ; Si dice di bocca enorme ;