Antico sperone usato per distruggere navi nemiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico sperone usato per distruggere navi nemiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSTRO

Significato/Curiosita : Antico sperone usato per distruggere navi nemiche

Soluzione potesse essere ottenuta fornendo le navi di un rostro (o sperone) che permettesse loro di ingaggiare il nemico sfruttando tutta la massa della nave,...

Malacostraca) rostro degli uccelli rostro delle navi rostro dei cetacei rostro elemento aggettante della pila dei ponti, detto anche tagliacque rostri tribune... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 marzo 2022

Altre definizioni con antico; sperone; usato; distruggere; navi; nemiche; antico nome dei Dardanelli; Lo sono il Pacifico e l Atlantico ; L antico nome del Po; Libro dell antico Testamento; Comprende sperone e tacco dello Stivale; Lo sperone dello Stivale; Monte laziale da cui si estrae una pietra sperone ; Grande terreno coltivato o usato per pascoli; Pretesto usato per iniziare una discussione; Un letto usato dai militari, facile da trasportare; Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature; Tendenza a distruggere ; Automobile... da distruggere ; Rompere, distruggere ; Vi si manda... un rifiuto da distruggere !; La scienza della navi gazione; Gruppo di navi da guerra; Proprietari di parti di navi ; È alto nelle grandi navi ; Se le scambiano le artiglierie nemiche ; Avanzare all interno delle linee nemiche ; Si affollavano durante le incursioni aeree nemiche ; Un film con Julia Roberts nemiche __; Cerca nelle Definizioni