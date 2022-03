Antichi suonatori greci e romani di flauto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi suonatori greci e romani di flauto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Antichi suonatori greci e romani di flauto

L'askaules era un genere di cornamusa. esistevano diverse versioni del flauto moderno e del flauto di pan. la lira, presa in prestito dai greci, era essenzialmente...

Tubo. per suonare l'aulòs l'esecutore, at (aulets, in italiano aulèta o aulète) indossava una fascia di cuoio, la fße phorbeià, che favoriva la...